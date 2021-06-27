تراند الفن: حسن عيد يقلد محمد رمضان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - نشر الفنان حسن عيد فيديو له وهو يقلد محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، أثناء تواجده بأحد المستشفيات بالقاهرة، وعلى سرير إحدى الغرف بالمستشفى مرتديا ملابس غرفة العمليات، استعدادا لإجراء عملية جراحية لم يعلن أي تفاصيل عنها.

حسن عيد يقلد محمد رمضان

وظهر حسن عيد خلال الفيديو وهو يقلد الفنان محمد رمضان قائلا «صباح الخير عليكم، صحيت من النوم النهاردة لقيت الدكتور بيقولي جهز نفسك للعملية، عملية بسيطة وهتخرج، قلتله: أنا وفلوسي ولحم كتافي ملك صحتي، والشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين بيسبوها على الله، مستورة».

حسن عيد في مسلسل بنت السلطان

وشارك الفنان حسن عيد خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «بنت السلطان»، أمام روجينا.

ومسلسل «بنت السلطان» من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق. ويضم المسلسل عددا من نجوم الفن وهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الرووس.

وقد حظى المسلسل بنسب مشاهده عالية حيث يعتبر البطولة الأولى لروجينا بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال شخصية «فدوى» الفتاة الشعبية التي جسدتها في مسلسل «البرنس»، التي قدمتها العام الماضي أمام الفنان محمد رمضان.