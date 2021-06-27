تراند الفن: علا غانم تكشف عمرها الحقيقي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - كشفت الفنانة علا غانم، عن عمرها الحقيقي، حيث قالت إنها ستحتفل بعيد ميلادها الـ50 آخر شهر نوفمبر القادم، لأنه سن الإنجازات، مشيرة إلى أنها تود الاستمتاع بعمرها مهما كان.

وحلت الفنانة علا غانم، ضيفة ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية “ON”، وروت العديد عن تفاصيل حياتها، وعن فترة غيابها، وعن بناتها، وغيرها من التفاصيل.

وقالت علا خلال لقائها، عن سن الـ50: “أنا مبسوطة وسعيدة، وعاوزة أنبسط بحياتي، والناس تقول شوفوا الست اللي عندها 50 سنة، شكلها عامل إزاي؟! أيًا كان الشكل إيه؟ حلو أو وحش عاوزة استمتع بسني، عاوزة أفرح في كل مراحل حياتي وأعمل عيد ميلاد”.

وأضافت: “معملتش عيد ميلاد قبل كده لكن هعمله السنة دي لأن سن الخمسين مهم جدًا والناس هنا في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50، وده سن مهم بالنسبة لي عشان البنات بنسبة كبيرة بتكون اتجوزت، وده سن يعني الإنجازات والعمل وبعدها تبقى فترة تقييم هل اللي عملته صح؟ أو كنت راضية عن حياتي؟ هل لعبتها صح ولا كنت غبية “.