فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أدمن 44 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
لقيت طالبة في الشهادة الإعدادية، بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية مصرعها عقب إقدامها على الانتحار بسبب سوء نتيجتها في امتحانات الشهادة الإعدادية، وتم إخطار الجهات الأمنية للانتقال إلى محل الواقعة.
وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفي النشال، مأمور مركز أشمون، يفيد بتلقي بلاغ بانتحار طالبة في الشهادة الإعدادية تدعي “م، م، ن” 14 عاما، ومقيمة دائرة المركز، مستخدمة إيشارب، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لبدء عمليات التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالانتقال والفحص وبسؤال أسرتها تبين أن السبب هو سوء درجاتها في نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وإخطار النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وفي وقت سابق أمس السبت تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، بقيادة الرائد محمد خالد، من انتشال جثمان شاب من قرية اصطباري دائرة مركز شبين الكوم، عقب تلقي بلاغ من شرطة النجدة بحدوث حادث غرق لشاب داخل بحر شبين.
وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بتلقي بلاغًا من الأهالي بغرق شاب داخل شاب من قرية إصطباري داخل بحر شبين، وعلى الفور تم التنسيق مع العميد علاء عويس، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، لإرسال قوة من قسم الإنقاذ النهري محل البلاغ، لانتشال جثمان الشاب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بسبب النتيجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتخلص من حياتها في المنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.