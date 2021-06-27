تراند الفن: بسبب النتيجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتخلص من حياتها في المنوفية

لقيت طالبة في الشهادة الإعدادية، بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية مصرعها عقب إقدامها على الانتحار بسبب سوء نتيجتها في امتحانات الشهادة الإعدادية، وتم إخطار الجهات الأمنية للانتقال إلى محل الواقعة.

وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفي النشال، مأمور مركز أشمون، يفيد بتلقي بلاغ بانتحار طالبة في الشهادة الإعدادية تدعي “م، م، ن” 14 عاما، ومقيمة دائرة المركز، مستخدمة إيشارب، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لبدء عمليات التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.



وبالانتقال والفحص وبسؤال أسرتها تبين أن السبب هو سوء درجاتها في نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وإخطار النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وفي وقت سابق أمس السبت تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية، بقيادة الرائد محمد خالد، من انتشال جثمان شاب من قرية اصطباري دائرة مركز شبين الكوم، عقب تلقي بلاغ من شرطة النجدة بحدوث حادث غرق لشاب داخل بحر شبين.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بتلقي بلاغًا من الأهالي بغرق شاب داخل شاب من قرية إصطباري داخل بحر شبين، وعلى الفور تم التنسيق مع العميد علاء عويس، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، لإرسال قوة من قسم الإنقاذ النهري محل البلاغ، لانتشال جثمان الشاب.