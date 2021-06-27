تراند الفن: حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أدمن ‏10 دقائق مضت الوطن 8 زيارة

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحنانًا ورقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد. حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي القمر بمنزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير، وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة. ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

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