تراند الفن: حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة

يعتبر علماء الفلك أنه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان، خاصة من الرجال، وتقدم «الوطن» فيضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرةالأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني تنافر القمر مع المريخ يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح. حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي اليوم قد تتحررمن بعض الضغوط ويمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب. ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

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