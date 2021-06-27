تراند الفن: انتقادات لأردوغان بسبب قناة إسطنبول.. وعمرو أديب: صنعنا المعجزة في قناة السويس في سنة واحدة بنصف التكلفة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أعلن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، عن بدء بلاده إنشاء مشروع قناة إسطنبول المائية ليصل البحر الأسود ببحر مرمرة، وبالتالي ببحري إيجة والمتوسط، وسط مخاوف في أن يتسبب المشروع في أضرار بيئية.

وفي حديثه عن مشروع “قناة إسطنبول”، أوضح الرئيس التركي أن تكلفته تصل إلى 15 مليار دولار، ويستغرق 6 سنوات لإتمامه بشكل كامل، بمسافة تصل إلى 45 كيلومترا.

وبرر أردوغان تمسكه بالمشروع الذي أعطى الإشارة السبت بالبدء في وضع أساسات جسر فوق المسار المخصص للقناة، بأنه سيساهم في تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور.

وبحسب ما نشرت وكالة بلومبرج الألمانية، يشكك منتقدو الرئيس التركي أردوغان فيما وصفوه بالمشروع “المجنون”، مؤكدين أنه سيلحق الضرر بالبيئة، كما يخشوا أن تؤثر القناة على اتفاق دولي ينظم حركة المرور عبر مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل لضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود.

وخلال تقديمه لبرنامج الحكاية عبر قناة “MBC” مصر، اجرى الإعلامي عمرو أديب، مقارنة بين الفترة الزمنية لإنشاء قناة أسطنبول التي يبلغ طولها 45 كيلو مترًا، خلال فترة زمنية طويلة تمتد إلى 6 سنوات، وإنشاء قناة السويس الجديدة والتي يبلغ طولها 36 كيلو مترًا، خلال فترة زمنية وصفها بالـ “سحر” ليتم الانتهاء من تدشين قناة السويس الجديدة خلال سنة واحدة.

وأضاف أديب، أن المصرين تمكنوا من انشاء تفريعة قناة السويس الجديدة دون: “سحر ولا شعوذة” خلال 12 شهرا، بتكلفة تصل إلى ما يقارب 8 مليارات دولار، فيما بلغت تكلفة قناة إسطنبول ضعف تكلفة قناة السويس، إذ تصل تكلفتها حسب ما اعلنه الرئيس التركي 15 مليار دولار، خلال فترة تصل إلى 6 سنوات أي ما يعادل 6 أضعاف الفترة الزمنية لإنشاء قناة السويس الجديدة.