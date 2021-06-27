تراند الفن: الكشف عن المحاور الهامة التي سيتطرق لها متحدث الداخلية في مؤتمر الصحة اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 4 زيارة

صحيفة المرصد : يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، في المؤتمر الذي يُعقد اليوم الأحد، تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي. كما سيتناول أيضاً التحديثات الأمنية وإحصائية عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا. فيما سيكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا المؤشرات الوبائية والأوضاع العالمية للفيروس، ومستجدات اللقاح.

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