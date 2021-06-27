فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشادة بين فتاة ومجموعة من الشباب بأحد شوارع مدن المملكة. وظهرت الفتاة في الفيديو وهو تحتد على بعض الشباب الجالسين على جانب أحد الطرق، وتقول لأحدهم بعدما هددها بالضرب دون معرفة الأسباب “جرب أنا أبيك الحين تجرب”. فيما طالب مصور الفيديو الشباب بعدم الرد على الفتاة، وعدم التعرض لها : ” ما يجوز يا رجال” وانتهت المشادة بين الطرفين بحضور فتاة أخرى قامت باصطحاب الفتاة الأولى بعيدًا، لإنهاء الاشتباك اللفظي الدائر بينها وبين مجموعة الشباب.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فتاة تتحدى شباب بعدما هددها أحدهم بالضرب : “أبيك الحين تجرب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.