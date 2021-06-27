تراند الفن: كيبزا وسبينازولا يعلقان على فوز إيطاليا الصعب أمام النمسا في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

علق ثنائي المنتخب الإيطالي فيدريكو كييزا وسبينازولا، على فوز فريقهما الصعب أمام النمسا في دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية. وقال فيدريكو كييزا، فى تصريحات صحفية: “النمسا لعبت بشكل جيد، لكن حظينا بفرصنا وسجلنا هدفين جيدين أعتقد أننا نستحق التأهل”. وأضاف: “نحن مجموعة من 26 لاعبًا وكلنا حريصون على مساعدة الفريق على الفوز في المباريات، وهذا ما أحدث الفارق الليلة”. بينما قال ليوناردو سبينازولا: “أنا سعيد بالفوز، أعتقد أننا لعبنا كفريق حقيقي الليلة.. دافعنا جميعًا عندما احتجنا لذلك.. بعد 90 دقيقة قلنا إنه كان علينا تحسين اللمسة الأخيرة، وأخيرًا الأهداف وصلت في الوقت الإضافي”. مانشيني وبيسينا يتحدثان عن تأهل إيطاليا لربع نهائي “يورو 2020”

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