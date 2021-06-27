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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن 26 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة
قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد المشارك في ابتكار لقاح استرازينيكا، إن تحورات فيروس كورونا شيء متوقع للغاية، وهناك متابعة لتلك كل التحورات، إذ حدثت آلاف التحورات المهمة منذ ظهور الوباء بصورة شهرية، لأن التحور ما هو إلا خطأ في عملية نسخ الفيروس فينتج بروتينا جديدا أو أحماض أمينية تغير في تركيب البروتين، في العالم لا يكون لها تأثير واضح، وانتهى المطاف بـ 5 أو 6 سلالات بها تأثير واضح سواء في زيادة الانتشار أو لها قدرة الهروب من اللقاحات بشكل ما.
فاعلية اللقاحات على المتحورات الجديدة 100%
وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن اللقاحات مازالت لها الفاعلية بصورة كبيرة للغاية في كل المتحورات التي ظهرت منذ بداية الوباء بنسبة تقارب 100%، بعد الحصول على جرعتين للحماية من الأعراض الشديدة والمضاعفات، ولكن تختلف في منع العدوى من الأساس باختلاف السلالة بنسبة 40 أو 50%.
99% من إصابات كورونا من الفئة التي لم تحصل على لقاح
وأوضح «سالمان»، أن 99% من الحالات المسجلة في إنجلترا ليست لأنها من السلالة الجديدة سريعة الانتشار فقط، ولكن في متوسط أعمار المواطنين من 18 – 25 عاما، أي الفئة التي لم تتلق اللقاح، وينعكس ذلك بصورة واضحة على عدد الوفيات الذي لا يتعدى عددهم 9 أو 10 أشخاص.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عضو فريق أكسفورد: 6 سلالات لكورونا حول العالم و«دلتا» أسرعهم انتشارا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.