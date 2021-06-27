فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - علق محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي، على الفوز الذي حققه المارد الأحمر على حساب نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وقال أفشة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “الحمد لله على المكسب، الأهلي لا ينسى ديونه أبدا، طموح شخصي لي ولكل اللاعبين الفوز باللقب العاشر إن شاء الله”.
وواصل أفشة: “نفرح النهاردة بفرحة جمهورنا لكن فاكرين دائما الفرحة الكبرى بعد التتويج إن شاء الله”.
واستكمل حديثه: “بقيت متأكد النهاردة أن صناعة الأهداف ممتعة جدًا زي تسجيلها، بحس بسعادة كبيرة لما نوصل لمرمى المنافس من أقصر الطرق”.
واختتم نجم الأهلي: “مفيش حاجة تفرحني أكثر من فرحة جمهورنا الحمد لله، وألف مبروك”.
وقدم أفشة مستوى مميز خلال مواجهة الترجي بعدما صنع هدفين في فوز الأهلي بثلاثية دون رد، خلال لقاء إياب دور نصف النهائي ليمنح فريقه بطاقة التأهل للدور النهائي.
ويقام لقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ونظيره كايزر تشفيز، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في السابع والعشرين من يوليو المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أفشة عن تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال: “الفوز باللقب العاشر طموح شخصي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.