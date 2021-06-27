تراند الفن: أفشة عن تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال: “الفوز باللقب العاشر طموح شخصي”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - علق محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي، على الفوز الذي حققه المارد الأحمر على حساب نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال أفشة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “الحمد لله على المكسب، الأهلي لا ينسى ديونه أبدا، طموح شخصي لي ولكل اللاعبين الفوز باللقب العاشر إن شاء الله”.

وواصل أفشة: “نفرح النهاردة بفرحة جمهورنا لكن فاكرين دائما الفرحة الكبرى بعد التتويج إن شاء الله”.

واستكمل حديثه: “بقيت متأكد النهاردة أن صناعة الأهداف ممتعة جدًا زي تسجيلها، بحس بسعادة كبيرة لما نوصل لمرمى المنافس من أقصر الطرق”.

واختتم نجم الأهلي: “مفيش حاجة تفرحني أكثر من فرحة جمهورنا الحمد لله، وألف مبروك”.

وقدم أفشة مستوى مميز خلال مواجهة الترجي بعدما صنع هدفين في فوز الأهلي بثلاثية دون رد، خلال لقاء إياب دور نصف النهائي ليمنح فريقه بطاقة التأهل للدور النهائي.

ويقام لقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ونظيره كايزر تشفيز، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في السابع والعشرين من يوليو المقبل.