فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
تعتبر الكزبرة إحدى النباتات الشعبية التي تستخدم في أغلب المطابخ، نظرًا للمذاق المميز التي تمنحه للأطعمة، كما أن الكزبرة تتميز بالكثير من الفوائد الصحية.
لكن ينصح باجتناب مرضى الفشل الكلوي تناول الكزبرة، حيث يعانون من زيادة في معدل عنصر البوتاسيوم في الدم، في حال احتواء نبات الكزبرة أيضًا على كمية لا بأس بها من الكالسيوم.
فذلك يُزيد من مستوؤات البوتاسيوم في الدم بشكل عام، وتلك الزيادة قد تسبب أضرار ومضاعفات خطيرة لمرضى الفشل الكلوي.
أضرار أخرى للكزبرة:
غير أمن للحامل:
لا ينصح بإضافة نبات الكزبرة إلى طعام السيدة الحامل، لإنه غير آمن لصحتها وصحة الجنين.
قد تسبب الحساسية:
تعد الكزبرة مثل أي نبات قد لا تتقبله معظم الأجسام، وتعطي رد فعل عكسي لها من خلال التحسس منه، إذ تؤدي إلى طفح جلدي أو احمرار عند تناولها من قبل بعد الأفراد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مخاطر الكزبرة على مرضى الفشل الكلوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.