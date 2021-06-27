تراند الفن: مخاطر الكزبرة على مرضى الفشل الكلوي

تعتبر الكزبرة إحدى النباتات الشعبية التي تستخدم في أغلب المطابخ، نظرًا للمذاق المميز التي تمنحه للأطعمة، كما أن الكزبرة تتميز بالكثير من الفوائد الصحية.

لكن ينصح باجتناب مرضى الفشل الكلوي تناول الكزبرة، حيث يعانون من زيادة في معدل عنصر البوتاسيوم في الدم، في حال احتواء نبات الكزبرة أيضًا على كمية لا بأس بها من الكالسيوم.

فذلك يُزيد من مستوؤات البوتاسيوم في الدم بشكل عام، وتلك الزيادة قد تسبب أضرار ومضاعفات خطيرة لمرضى الفشل الكلوي.

أضرار أخرى للكزبرة:

غير أمن للحامل:

لا ينصح بإضافة نبات الكزبرة إلى طعام السيدة الحامل، لإنه غير آمن لصحتها وصحة الجنين.

قد تسبب الحساسية:

تعد الكزبرة مثل أي نبات قد لا تتقبله معظم الأجسام، وتعطي رد فعل عكسي لها من خلال التحسس منه، إذ تؤدي إلى طفح جلدي أو احمرار عند تناولها من قبل بعد الأفراد.