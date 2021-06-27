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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن 19 دقيقة مضت الوطن 12 زيارة
كشفت الفنانة علا غانم، عن أصعب المواقف وأقسى مشاهد عاشتها في حياتها، فذكرت أنه من أكثر المشاهد القاسية التي عاشتها عدم مقدرتها على حضور حفل تخرج ابنتها بسبب تصوير أحد الأعمال الفنية، وهو ما وصفته بالأمر القاسي للغاية عليها، كونها كان عليها عمل تصوير، «رغم أن التصوير كان واقف لكن المنتج قعدني فترة وقتها في البيت تحت الطلب».
وأضافت «غانم»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنها أثناء وجودها في الولايات المتحدة لم يكن أحد يعلم أنها تعمل ممثلة في مصر، ولكن عّرفوا مؤخرًا هذا الأمر، كما أنها كانت تهرب من الجاليات المصرية والعربية هناك حتى لا يعرفونها، مبررة هذا الأمر بأنها كانت تريد أن تسعى للحرية، «كنت بداري وشي ومش عاوزه حد يعرفني، لأني كنت عاوزة حريتي».
وتابعت: «قولت بقى كفاية السنوات اللي ضاعت من عمري لازم يبقى فيه حرية، بس مش عاوزة أقول عليها ضاعت لأني قدمت حاجات حلوة جدًا على مدار الـ 18 سنة اتخذت فيهم من بيتي وبناتي، ولأني كنت ملتزمة وواخدة عهد على نفسي أن بناتي لما يطلبوا مني حاجة لازم تتحقق، عشان كده كنت بشتغل زي الحمار».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علا غانم تكشف أصعب موقف مرت به.. وهذا سر هروبها من المصريين في أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.