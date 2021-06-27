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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن 32 دقيقة مضت الوطن 10 زيارة
ردت الفنانة علا غانم، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول خطتها لأخذ استراحة طويلة عن العمل الفني بعد تخرج بناتها من الجامعة، على عكس ما يتم في العادة، أن تكون الأجازة في صغر الأبناء لرعايتهم، فذكرت أنها أقدمت على هذه الخطوة لأنها كانت بالنسبة لبناتها بمثابة الأب والأم في نفس التوقيت بعد انفصالها عن زوجها الأول، حيث جرى الانفصال بدون طلاق حتى تكون فرصة أخرى لها لإمكانية العدول عن قرار الانفصال، خاصة أن زوجها الأول كان مصرًا على عدم الطلاق وأن تراجع نفسها.
وأضافت «غانم»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنها لم تُراجع نفسها، واستمرت مصرة على رأيها، لكن بدأت العلاقة مع زوجها الأول تتحول لصداقة حتى يكون بوسعهما التعاون معًا في تربية أبنائهم، موضحة أن سبب زواجها المبكر في سن الـ 17 من عمرها يعود للعادة وقتها، حيث وصفت هذا الأمر بـ «موضه الزواج المبكر كانت منتشرة»، فيما قاطعتها الإعلامية لميس الحديدي، بقولها «بس إنتي مش قديمة أوي كده.. أنتي لسة صغيرة».
لكن رد الفنانة علا غانم كان صادمًا لها، حيث قالت «أنا خلاص هكمل الـ 50 سنة آخر نوفمبر القادم، أنا مبسوطة وسعيدة وعاوزه انبسط بحياتي وعاوزه الناس تقول شوفوا الست اللي عندها 50 سنة شكلها عامل ازاي، أيًا كان الشكل حلو أو وحش، بس عاوزة استمتع بسني وعمري، عاوزه أفرح في كل مراحل حياتي وأعمل عيد ميلاد»، فيما ردت الإعلامية: «جرأة برضه أنك تقولي السن بالسهولة دي».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علا غانم تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي: تزوجت في سن الـ 17 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.