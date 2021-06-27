تراند الفن: قطار يدهس شاب بالشرقية

أصيب شاب، في العقد الثالث من العمر، إصابات بالغة، قبل قليل، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات قطار صدمه بالقرب من محطة قطارات أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم شرطة السكة الحديد بمحطة قطارات أبو كبير، يفيد بوقوع حادث تصادم أحد القطارات بشاب أثناء عبوره القضبان الحديدية.

جرى نقل الشاب المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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