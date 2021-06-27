فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
أصيب شاب، في العقد الثالث من العمر، إصابات بالغة، قبل قليل، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات قطار صدمه بالقرب من محطة قطارات أبو كبير بمحافظة الشرقية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم شرطة السكة الحديد بمحطة قطارات أبو كبير، يفيد بوقوع حادث تصادم أحد القطارات بشاب أثناء عبوره القضبان الحديدية.
جرى نقل الشاب المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قطار يدهس شاب بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.