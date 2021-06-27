تراند الفن: مواطن يتفاجأ بتحطيم زجاج سيارته الفارهة خلال أداءه العمرة عن والدته

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن ‏دقيقة واحدة مضت المرصد 2 زيارة

صحيفة المرصد: نشر أحد المواطنين مقطع فيديو رصد من خلاله تعرض زجاج سيارته الفارهة (ماركة جاكوار) للتهشيم بشكل عمدي، وذلك خلال توقف السيارة بأحد شوارع مدينة مكة المكرمة.

وفي مقطع الفيديو كشف المواطن أنه حضر من المنطقة الشرقية إلى مكة المكرمة لأداء العمرة عن والدته المتوفاة قبل أسبوعين، وقام بإيقاف سيارته بأحد الشوارع العامة القريبة من الحرم المكي.

وأشار المواطن إلى أنه فوجئ بعد أداءه صلاة الجمعة باتصال من الشرطة أخبروه خلاله بضرورة الحضور لمكان توقف سيارته، ليفاجأ عند وصوله بتحطيم زجاج السيارة كله بشكل متعمد، واستنكر صاحب السيارة ما تعرضت له سيارته، بجانب تسبب ذلك في تعطيله وتأخير عودته إلى المنطقة الشرقية، في وقت لم تتضح دوافع الشخص مرتكب تلك الواقعة.

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