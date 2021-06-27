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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تصديه لمحاولات الحوثيين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في جنوبي المملكة العربية السعودية، واعترض 3 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.
وأعلن «التحالف العربي»، اعتراض تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط» الواقعة في جنوبي المملكة العربية السعودية.
وشدد «التحالف»، أن الحوثيين المدعومين من إيران، يتعمدون استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وأكد «التحالف»، أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.
وكان «التحالف العربي»، أعلن أمس السبت، أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. إسقاط 3 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.