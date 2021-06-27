تراند الفن: عاجل.. إسقاط 3 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تصديه لمحاولات الحوثيين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في جنوبي المملكة العربية السعودية، واعترض 3 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

وأعلن «التحالف العربي»، اعتراض تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط» الواقعة في جنوبي المملكة العربية السعودية.

وشدد «التحالف»، أن الحوثيين المدعومين من إيران، يتعمدون استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكد «التحالف»، أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.

وكان «التحالف العربي»، أعلن أمس السبت، أن دفاعاته اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.