تراند الفن: “أعدوا لهم كمينًا”.. القصة الكاملة للقبض على مدير مدرسة ومهندس زراعي بتُهمة الاتجار في الآثار المُقلدة (تفاصيل)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - ظنّا أنهما لا يقعان أبدًا، واستمرا في إيهام المواطنين، والنصب عليهم بالاتجار في التماثيل والآثار المُزيفة، متستران وراء وظائفهما، حتى سقطا معًا متلبسان أثناء ترويجهما القطع الآثرية المُزيفة، مدير مدرسة، ومهندس زراعي بالفيوم، ترأسا عصابة الاتجار بالتماثيل وقطع الآثار المُزيفة للنصب على المواطنين وراغبي ذلك.

أعدت الأجهزة الأمنية بمزحافظة الفيوم، كمينًا للعصابة فورورود معلومات بما يفعلوه، حتى سقطا متلبسان، وبحوزتهما قطع آثرية مُزيفة، وبرفقة ثالث العصابة، عامل يتاجر في الآثار المُزيفة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا

كان اللواء رمزي بسيوني المُزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقَ إخطارًا، من اللواء صبري أبو عزب، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغًا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم أول الفيوم، يُفيد بمعلومات عن قيام مدير مدرسة وعامل، ومهندس زراعي، يتاجران في الآثار المُزيفة لإيهام المواطنين الراغبين في ذلك، والنصب عليهم أنها آثار حقيقية، فأعدت الأجهزة الأمنية كمينًا لهم، وتم القبض على مدير مدرسة ومهندس زراعي، وعامل، متلبسين داخل أحد مقاهي مدينة الفيوم، وبحوزتهم 58 قطعة من الآثار المُزيفة، أثناء ترويجها على طريقتهم الخاصة.

القبض على مدير مدرسة ومهندس زراعي

وقد تمكنت مباحث الآثار بمديرية أمن الفيوم، من إلقاء القبض على “ق.ح.ق”، 58 عامًا، مدير مدرسة بمركز الشواشنة بالفيوم، و”هـ.ج.ق”، مهندس زراعي من مركز يوسف الصديق، وبمعاونة عامل يدعى “أ.ع”، متلبسين وبحوزتهما قطع أثرية مُزيفة، قد تُشبه أيضًا القطع الحقيقية لإيهام المواطنين والنصب عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تتولى التحقيقات المُباشرة.

التعليم يُعلق على واقعة القبض على مدير مدرسة بتُهمة الاتجار بالآثار المُزيفة

ومن جانب آخر، علق الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على واقعة القبض على مدير مدرسة بمحافظة الفيوم، لترأسه عصابة الاتجار بالآثار المُزيفة بهدف النصب على المواطنين.

وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إن المديرية لم تتلقَ إي إخطارًا رسميًا حتى الآن، من أي جهة، بشأن واقعة القبض على مدير مدرسة بالفيوم، ترأس عصابة الاتجار بالآثار المُزيفة.

وبعد أن تم إلقاء القبض على الثلاثة المتهمين في ذلك، توالت الإعترافات وأكُتشف أنه يوجد شخصً رابع رفيق العصابة، ويعمل مُعلمًا، وجارِ ضبط وإحضار المُتهم الرابع، وتحرر محضر بالواقعة، برقم “3572”، إداري قسم أول الفيوم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات في ذلك.