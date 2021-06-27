تراند الفن: “نهاية تعيسة “… السودان يوافق على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن ‏33 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد – وكالات : أعلن مجلس الوزراء في السودان، السبت، موافقته على تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و قادة نظامه لمحكمة الجنايات الدولية. وشدد المجلس في بيان عقب اجتماعه لثلاث أيام، على ”ضمان تسليم المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية“. وتلاحق الجنائية الدولية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ونائبه في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي عبد الله بندة، بجانب علي عبد الرحمن كوشيب المقبوض عليه لدى المحكمة.

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