فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - دعت منظمة «الصحة العالمية»، أمس السبت، دول العالم إلى الرد الآن على تفشي سلالة «دلتا+» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وقالت المنظمة حول «دلتا+»، إن الوضع مقلق، داعية لبذل كل الجهود الممكنة لمكافحتها.
ممثلة بـ«الصحة العالمية»: السلالة تصيب عددا كبيرا جدا من الخلايا
واوضحت ممثلة «الصحة العالمية» في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، خلال مشاركة في برنامج «سولوفيوف لايف» عبر موقع الفيدويهات الشهير «يوتيوب»، إن هذه السلالة تصيب عددا كبيرا جدا من الخلايا.
وأضافت «فوينوفيتش»، أن الشخص المصاب بها قد ينقل الفيروس إلى عدد أكبر من الأشخاص وبشكل أسرع مما يحدث ذلك عند الإصابة بالنسخ السابقة، مشددة على أن الأوضاع مقلقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وتابعت ممثلة المنظمة قائلة: «حاليا لا نرى ذروة، الفيروس يكتسب السرعة علينا الرد الآن».
وأشارت «فوينوفيتش»، إلى أن التصدي للسلالة الجديدة يتطلب الالتزام بالتطعيم ونظام ارتداء الكمامات، مؤكدة، أنه «يجب الآن بذل قصارى الجهود خلال وفت قصير، وإلا فإننا سنواجه إغلاقا عاما».
وتعد هذه السلالة، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. الصحة العالمية تدعو إلى الرد على تفشي سلالة «دلتا+» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.