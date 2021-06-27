فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 4 زيارة
يبدأ اليوم الأحد اكتتاب شركة الياه للاتصالات الفضائية “المياه سات” من خلال طرح ما يتراوح بين 30 و40%، من رأسمالها موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد بما يعادل 10%، من الأسهم المطروحة، مقابل 90%، للمؤسسات، و1%، لموظفي مبادلة وشركاتها التابعة.
وستبدأ عملية الاكتتاب العام في 27 من الشهر الجاري على أن يتم الإدراج في 14 من يوليو المقبل.
وتخطط شركة “الياه سات” لتشغيل الأقمار الصناعية لإدراج حصة تصل إلى 40% في أبوظبي الشهر المقبل، فيما سيكون أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017.
وأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية المملوكة بالكامل لصندوق مبادلة للاستثمار في أبوظبي، والذي تبلغ قيمة أصوله 243 مليار دولار، عن تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي هولدنجز كمديرين رئيسيين مشتركين، وفقًا لإعلان في صحيفة ذا ناشيونال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. طرح اكتتاب الياه للاتصالات الفضائية في أبوظبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.