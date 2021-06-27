تراند الفن: اليوم.. طرح اكتتاب الياه للاتصالات الفضائية في أبوظبي

يبدأ اليوم الأحد اكتتاب شركة الياه للاتصالات الفضائية “المياه سات” من خلال طرح ما يتراوح بين 30 و40%، من رأسمالها موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد بما يعادل 10%، من الأسهم المطروحة، مقابل 90%، للمؤسسات، و1%، لموظفي مبادلة وشركاتها التابعة.

وستبدأ عملية الاكتتاب العام في 27 من الشهر الجاري على أن يتم الإدراج في 14 من يوليو المقبل.

وتخطط شركة “الياه سات” لتشغيل الأقمار الصناعية لإدراج حصة تصل إلى 40% في أبوظبي الشهر المقبل، فيما سيكون أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017.

وأعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية المملوكة بالكامل لصندوق مبادلة للاستثمار في أبوظبي، والذي تبلغ قيمة أصوله 243 مليار دولار، عن تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي هولدنجز كمديرين رئيسيين مشتركين، وفقًا لإعلان في صحيفة ذا ناشيونال.