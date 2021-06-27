تراند الفن: أول تحرك من “القومي للمرأة” في واقعة “فتاة الفستان” بجامعة طنطا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:15 صباحاً - أدمن ‏28 دقيقة مضت آخر الأخبار 8 زيارة

تواصلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، تليفونيا مع الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، لمعرفة ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص واقعة “فتاة الفستان”، حرصًا من المجلس على متابعة آخر مستجدات واقعة التنمر التي تعرضت لها طالبة كلية الآداب جامعة طنطا خلال أدائها امتحانات نهاية العام، والمعروفة إعلاميًا باسم “فتاة الفستان”.

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