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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 50 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
على طريقته الخاصة، احتفل الشيف خالد عبدالفتاح، الشهير بـ “شيف المشاهير”، بفور النادي الأهلي على منافسه الترجي في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وأعد “شيف المشاهير” الذى يعمل في أحد فنادق مدينة الغردقة، بورتريه على هيئة بيتزا عليها صورة محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي.
وأكد الشيف لـ“القاهرة 24”، أن الأهلي شرف الكرة المصرية بالأداء المميز في مباراتي الذهاب والإياب أمام الترجي التونسي، مضيفا: الأهلي يلعب ممثلا للكرة المصرية”، متوقعا فوزه فى النهائى الإفريقي على حساب كايزر تشيفز لتحقيق لقبه العاشرة والصعود لكأس العالم للأندية.
كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه وذلك عقب الفوز على فريق الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “شيف المشاهير” بالغردقة يحتفل بصعود الأهلي للنهائي الإفريقي على طريقته الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.