تراند الفن: “شيف المشاهير” بالغردقة يحتفل بصعود الأهلي للنهائي الإفريقي على طريقته الخاصة

على طريقته الخاصة، احتفل الشيف خالد عبدالفتاح، الشهير بـ “شيف المشاهير”، بفور النادي الأهلي على منافسه الترجي في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأعد “شيف المشاهير” الذى يعمل في أحد فنادق مدينة الغردقة، بورتريه على هيئة بيتزا عليها صورة محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي.

وأكد الشيف لـ“القاهرة 24”، أن الأهلي شرف الكرة المصرية بالأداء المميز في مباراتي الذهاب والإياب أمام الترجي التونسي، مضيفا: الأهلي يلعب ممثلا للكرة المصرية”، متوقعا فوزه فى النهائى الإفريقي على حساب كايزر تشيفز لتحقيق لقبه العاشرة والصعود لكأس العالم للأندية.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ14 في تاريخه وذلك عقب الفوز على فريق الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.