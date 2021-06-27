تراند الفن: رسميًا.. منتخب كرواتيا يعلن إصابة بريزيتش بفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أعلن المنتخب الكرواتي لكرة القدم، إصابة إيفان بريزيتش نجم فريق إنتر ميلانو الإيطالي، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال معسكر كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وقال المنتخب الكرواتي في بيان رسمي عبر موقعه منذ قليل: “خلال المساء، تلقى الاتحاد الكرواتي لكرة القدم نتائج الفحوصات المنتظمة لفيرس كورونا، والتي أظهرت إصابة عضو الفريق الوطني إيفان بيريشيتش بفيروس كورونا”. وحقق منتخب كرواتيا فوزا هاما على نظيره منتخب اسكتلندا في المباراة الأخيرة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف ليصعد رسميا إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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ويستعد المنتخب الكرواتي من أجل ملاقاة الماتادور الإسباني يوم الأثنين المقبل، في المباراة المرتقبة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو.

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