تراند الفن: سياسي عراقي: 2021 شهد تغيير في مسار العراق لاستعادة هيبته بمساعدة مصر والعرب (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في رابع قمة تجمع قادة البلدان الثلاثة خلال 3 أعوام.

وقال اللواء دكتور محمد عاصم شنشل، المحلل السياسي العراقي، إن القمة الثلاثية تمثل أهمية كبيرة للعراقيين، وسط مطالبهم بشكل مستمر لعودة حجم وثقل العراق على الساحتين العربية والدولية.

وأضاف في تصريحات لـ “القاهرة 24” أن عام 2021 شهد تغييرا في مسار العراق من خلال أشقائه العرب، خاصة الدور المصري والأردني لاستعادة هيبة بغداد، بداية من تزويد العراق بالمنظومة الكهربائية من قبل مصر، واتفاقيات إعادة الإعمار من قبل الشركات المصرية، والخبرات التنموية في مجالات البنية التحتية.

وتأتي هذه القمة بعد أن تأجلت مرتين، الأولى في مارس الماضي على خلفية سقوط عشرات الضحايا والجرحى في حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، بينما تأجلت المرة الثانية في أبريل على خلفية الظروف الأمنية في الأردن.