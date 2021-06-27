فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - صحيفة المرصد: يعد فيتامين (د) عنصرا غذائيا رئيسيا يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم للمساعدة في بناء عظام قوية. كما أنه مهم لجهاز المناعة والجهاز العصبي والعضلات.ومن المعروف أن تناول الكثير من الفيتامين يسبب أعراض السمية.

ويحدث تسمم فيتامين (د) عندما ترتفع مستويات الدم فوق 150 نانوغرام/ مل (375 نانومول / لتر). حسب “روسيا اليوم”.

وفي عام 2004، علمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحالة امرأة تبلغ من العمر 58 عاما مصابة بداء السكري والتهاب المفاصل، والتي بدأت في تناول مكملات غذائية من فيتامين (د).

وبدأت المرأة تعاني من التعب والإمساك وآلام الظهر والنسيان والغثيان والقيء. ونُقلت لاحقا إلى المستشفى بسبب كلامها المتعثر.

وفحصت مستويات السكر في الدم أيضا والتي كانت 30 مغ لكل ديسيلتر.

وأفيد أن سبب أعراض التسمم لدى المرأة كان نتيجة جرعاتها الضخمة من مكملات فيتامين (د) ومستويات الدم المرتفعة للغاية. ألم في الظهر قالت “ميديكال نيوز توداي” إنه عندما يكون هناك الكثير من الكالسيوم يدور بحرية في مجرى الدم، فقد لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الهرمونات لربط المعدن بالعظام بشكل فعال.

وأضاف الموقع الصحي: “التسمم بفيتامين (د) يمكن أن يسبب فرط كالسيوم الدم ومشاكل لاحقة في العظام. وتشمل العلامات الأخرى لتسمم فيتامين (د) ما يلي: • فقدان الشهية. • إمساك. • جفاف. • الارتباك. • دوار. • إعياء. • ضغط دم مرتفع. • التهيج. • الغثيان. • القيء. • كثرة التبول. • ضعف العضلات. • العطش. • طنين الأذن. ويشمل العلاج وقف تناول فيتامين (د) وتقييد الكالسيوم الغذائي. وقد يصف أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك أيضا السوائل والأدوية عن طريق الوريد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 5 أعراض تدل على التسمم عند الإفراط في تناول مكمل فيتامين “د” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.