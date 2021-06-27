فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27 يونيو 2021، بعدما زادت لكل جرام واحد في السوق المحلي بقدر 8 جنيهات في التعاملات الأسبوعية، وجاءت الزيادة بعدما صعدت الأسعار العالمية خلال الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بتحول المستمرين لعمليات الشراء للذهب مع تفاؤل السوق بتوزيع لقاحات كورونا.
أسعار الذهب اليوم الأحد:
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 889 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 815 جنيها.
سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلي 778 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 667 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و224 جنيها.
بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة الأخيرة في الشهر، شهدت أسعار الذهب أول صعود أسبوعي في شهر مع مخاوف تسارع التضخم ورفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس عند التسوية بنسبة أقل من 0.1% أو 1.10 دولار ليصل إلى 1777.80 دولار للأوقية.
وصعد سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5%، وهو أول صعود منذ شهر مايو الماضي.
واستقر مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 91.839 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسعار الذهب وفق آخر تحديث اليوم الأحد 27 يونيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.