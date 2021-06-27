تراند الفن: أسعار الذهب وفق آخر تحديث اليوم الأحد 27 يونيو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27 يونيو 2021، بعدما زادت لكل جرام واحد في السوق المحلي بقدر 8 جنيهات في التعاملات الأسبوعية، وجاءت الزيادة بعدما صعدت الأسعار العالمية خلال الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بتحول المستمرين لعمليات الشراء للذهب مع تفاؤل السوق بتوزيع لقاحات كورونا.

أسعار الذهب اليوم الأحد:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 889 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 815 جنيها.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلي 778 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 667 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و224 جنيها.

بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة الأخيرة في الشهر، شهدت أسعار الذهب أول صعود أسبوعي في شهر مع مخاوف تسارع التضخم ورفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس عند التسوية بنسبة أقل من 0.1% أو 1.10 دولار ليصل إلى 1777.80 دولار للأوقية.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5%، وهو أول صعود منذ شهر مايو الماضي.

واستقر مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 91.839 نقطة.