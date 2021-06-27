تراند الفن: «الري» عن اعتزام جنوب السودان ببناء سد ضخم: مصر ليست ضد تنمية أي دولة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - كشف الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، عن موقف مصر من اعتزام جنوب السودان، بناء سد على نهر النيل منذ 10 سنوات، فذكر أن هذا المشروع قيد الدراسة حاليا، كما أن وزارة الري المصرية أجرت مجموعة من الدراسات الفنية المطلوبة للمشروع، بالاستعانة بمتخصصين في هذا الأمر، وهذا الأمر يؤكد أن مصر ليست ضد أي تنمية.

وأضاف «عنتر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن علاقة مصر بجنوب السودان طويلة وتدعم كافة مشروعات التنمية في جنوب السودان، مشيرا إلى أن مصر أعدت دراسات خاصة بمشروع سد «واو» في جنوب السودان وجرى تسليمها للمسؤولين، فمصر تدعم الأشقاء في كافة المجالات وخاصة مجال التنمية.

وأردف رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، أنه جرى توقيع تعاون فني بين القاهرة وجوبا تضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد «واو» متعدد الأغراض، والمشروع يقع على نهر «سيوي» أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة «واو» بجنوب السودان، كما أن المشروع يهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء.

وأشار إلى أن المشروع يهدف لتوفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه في الري التكميلي لنحو 30 إلى 40 ألف فدان، كما أعدت الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه في مصر لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين.