تراند الفن: عبد الحفيظ: الفوز على الترجي يعكس شخصية الأهلي.. وحققنا هدفنا بالتأهل للنهائي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأحمر حقق هدفه وهو التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي الترجي بأربعة أهداف دون رد بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، مضيفا أن الفريق حسم تأهله للنهائي على حساب فريق كبير ولكنه لم يحصل على البطولة.

وأضاف عبد الحفيظ: “الأهم أن الفريق وصل لنهائي إفريقيا بعد تخطي الترجي بطل نسخة عام 2018، وبنتيجة جيدة تعكس شخصية الأهلي”.

وتساءل “هناك من كان يتساءل: لماذا تقلق وأنت حققت الفوز على الترجي في تونس؟ المهم أن تكون حذرًا خاصة أنك تواجه بطل نسخة 2018”.

وأوضح مدير الكرة أن الترجي خسر على أرضه، ومن الطبيعي أن يضغط في مباراة العودة، ولكن خبرات اللاعبين والجهاز الفني حسمت الفوز.

وعلق مدير الكرة على ضربة جزاء الأهلي قائلا: “نقاشي مع حكم المباراة كان عن تطبيق القانون. تأكدت من الحصول على ضربة جزاء والجميع شاهد المخالفة وتأكد أنها ضربة جزاء صحيحة، وكان الأهم هو تنفيذ القانون بحصول لاعب الترجي على البطاقة الحمراء”.

وأضاف: “عندما يكون المشوار طويلًا يجب على الجميع أن يكون جاهزًا نفسيًّا ومعنويًّا، وهناك تفاصيل صغيرة يجب أن تحافظ عليها من أجل تقديم نفس المستوى الذي يسعد الجماهير”.

وأكد عبد الحفيظ أن أي لاعب قد يحصل على فرصته في أي لحظة على سبيل المثال أكرم توفيق ووليد سليمان ومحمود كهربا وحسين الشحات، ولهذا يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين.

وأضاف: “الحقيقة تقول إن عيوننا على النهائي ولكن هناك ٤ مباريات محلية مع بيراميدز وسموحة والمقاولون والمقاصة ثم كايزر تشيفز”.

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: “الهدف الأعلى هو الحصول على البطولة الإفريقية وعيوننا على المباراة النهائية، ولكن لن نخرج عن المباريات المحلية، لدينا مواجهات صعبة ونراهن على شخصية اللاعبين”.