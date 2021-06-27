فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قتل 3 أشخاص، وأصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار في مدينة «وينثروب» الأمريكية، وقالت شرطة ولاية «ماساتشوستس»، إنها تلقت بلاغا يفيد بأن شاحنة كبيرة اصطدمت بمبنى وأنه تم سماع طلقات نارية.
واكتشف ضباط إنفاذ القانون، لدى وصولهم إلى مكان الحادث إصابة شخصين بطلقات نارية مميتة، قبل أن يطلقوا النار على المشتبه به، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
آلاف الأمريكيين يحتجون أمام الكونجرس بسبب قانون انتخاب الولايات
وفي سياق آخر، تجمع آلاف الأمريكيين أمام مبنى «الكونجرس» في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي، أمس السبت، احتجاجا على تعديل ولايات محسوبة على الحزب الجمهوري قانون الانتخاب الخاص بها.
وشملت التعديلات الجديدة منع التصويت عبر البريد وتقصير فترة التصويت المبكر إضافة إلى منع أنصار المرشحين من تقديم المياه للناخبين أثناء اصطفافهم في الطوابير أمام صناديق الاقتراع.
ورفع المتظاهرون، لافتات كتب عليها: «صوتوا لحماية التصويت» و«حماية التصويت هي الديمقراطية»، فيما أعاد بعض المشاركين رفع لافتات «حياة السود مهمة» لأنهم يعتبرون أن الأمريكيين من أصول إفريقية هي من أكثر الفئات المتضررة من التعديلات الجديدة.
وسار جزء من المتظاهرين أمام الكونجرس قبل العودة للاعتصام أمامه وحولوا اعتصامهم إلى نزهة للرقص والغناء في ظل أجواء مشمسة.
من جانبه، قال دان سكيرز، إن «الجمهوريين يعلمون بأن معظم أصوات الأقليات تدعم المرشحين الديمقراطيين. هم يريدون تعديل القوانين كي يضمنوا نجاح من يريدون»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وشهد الأسبوع الماضي، صراعا سياسيا بين الحزبين، فبعدما تمكن الجمهوريون من إحباط مشروع قانون حق التصويت في مجلس الشيوخ، رفعت وزارة العدل الأمريكية قضية على «ولاية جورجيا» الواقعة في جنوبي شرق الولايات المتحدة، بتهمة انتهاك حقوق التصويت الفيدرالية على إثر تعديلات قانون الانتخاب التي أقرت مؤخرا في الولاية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقتل 3 أشخاص في إطلاق بمدينة «وينثروب» الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.