تراند الفن: 7 خدمات متطورة يقدمها البريد المصري لأبناء الأقصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - خدمات عديدة ومميزة يقدمها البريد المصري في محافظة الأقصر لعملائه ولكافة المواطنين في 99 مكتب بريد منتشرين في كافة مدن وقرى ونجوع المحافظة، حيث تم تطوير أكثر من 90% من مكاتب البريد المصري، لتدخل عصر الخدمات الإلكترونية المميكنة.

الرقم البريدي الخاص بمحافظة الأقصر

وأصبح البريد المصري في الأقصر يقدم خدمات عديدة ومتنوعة، ولم تقتصر الخدمات على صرف المعاشات وتسليم الخطابات فقط، والرقم البريدي الخاص بمحافظة الأقصر هو 83512.

7 خدمات يقدمها البريد المصري في الأقصر

وتنشر «الوطن» الخدمات التي يقدمها البريد المصري في محافظة الأقصر، وذلك في 7 نقاط، للتسهيل على القراء وعملاء البريد المصري في الأقصر، حيث أن جميع مكاتب البريد المصري في محافظة الأقصر تعمل 5 أيام أسبوعياً، ماعدا مكتب بريد الأقصر الرئيسي بشارع المحطة، ويعمل 6 أيام، حيث يفتح المكتب أبوابه يوم السبت أمام المواطنين.. وتشمل الخدمات المقدمة بها:

1- خدمة نقاط البيع ماكينات نقاط البيع.

2- خدمة الحوالات الخارجية الواردة: استقبال الأموال من الخارج بطريقة آمنة.

3- خدمة الحوالات الداخلية الواردة: صرف الحوالات الواردة من أي مكتب بريد آخر داخل مصر.

4- خدمات الشباك الموحد: شباك واحد لتخليص كل احتياجاتك داخل مكتب البريد.

5- خدمة الـATM تستطيع من خلال الخدمة سحب الأموال على مدار الـ24 ساعة.

6- خدمات البريد السريع والمستعجل: استقبال وارسال المواد البريدية في وقت قصير مع تتبع الخدمة.

7- خدمات مرورية، مثل تسديد مخالفات المرور وخدمات الأحوال المدنية، مثل استخراج شهادة الميلاد والوفاة.