تراند الفن: حسرة وبكاء.. لحظات للنسيان للاعبي ريال مدريد بدور الـ16 في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - انتهت منذ لحظات منافسات الدور الأول من منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بعد انتهاء مواجهة الدنمارك ضد ويلز ومواجهة النمسا ضد إيطاليا.

وكان اليوم للنسيان للاعبي فريق ريال مدريد، حيث أعلن الثنائي دافيد ألابا وجاريث بيل قائدا منتخبي النمسا وويلز على الترتيب أنهم يحاولون تخطي النتائج السيئة التي وقعت فيها منتخبات بلادهم بعد أن ودعوا البطولة وسط حسرة ودموع.

دخل النمساوي دافيد ألابا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب بلاده في وصلة من البكاء، بعد التعرض لخسارة أمام نظيره إيطاليا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال ألابا بعد اللقاء: “ليس من السهل وصف ذلك بالكلمات، يمكننا أن نفخر بأنفسنا، النمسا يمكن أن تفخر بنا، لقد قدمنا ​​كل شيء، ولكن في النهاية لم نكافأ على أدائنا. هذا أمر صعب حقًا”.

وعلى الصعيد الآخر، تلقى جاريث بيل رفقة منتخب ويلز هزيمة ثقيلة ضد نظيره الدنمارك، برباعية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ16 من يورو 2020.

وعلق بيل على نتيجة المباراة قائلًا: “إنهاء ما فعلناه بهذه الطريقة أمر مخيب للآمال، اللاعبون محبطون وغاضبون، وهذا أمر مفهوم”.

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