تراند الفن: اعرف أرخص عروض الفنادق للنزلاء بالصيف.. الليلة بـ250 جنيها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمحافظة جنوب عن أن هناك عدد من فنادق شرم الشيخ والغردقة تقدم عروضًا سعرية مخفضة لجذب السياح المصريين خلال أشهر الصيف، مضيفًا أن تلك العروض تبدأ من 300 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة وذلك في الفنادق ذات الـ3 نجوم، بحسب تصريحاته لـ«الوطن».

في هذا الصدد، ترصد «الوطن» أرخص عروض الفنادق خلال فصل الصيف، وذلك وفقًا لموقع الحجز العالمي «Booking» على النحو التالي:

فنادق شرم الشيخ

وتشمل شرم الشيخ بعض العروض المميزة للنزلاء والتي جاءت كالآتي:

فندق نعمة إن

يقع فندق نعمة إن، ذو النجمتين، وسط خليج نعمة، ويوفر وصولًا سهلًا إلى دير سانت كاترين وقلعة نويبع، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية، وتبلغ سعر الليلة في الفندق نحو 285 جنيهًا في الغرفة المزدوجة.

منتجع «Mazar Resort & Spa»

ويتميز «Mazar Resort & Spa» ذو الثلاث نجوم بشاطئ خاص، ذو منطقة رملية ومسبحين خارجين، ويطل على خليج العقبة، كما يوفر غرف واستوديوهات مكيفة تم تزيينها بألوان هادئة، وتبلغ سعر الليلة في الفندق نحو 285 جنيهًا في الغرفة المزدوجة.

منتجع فندق لونا شرم

ويقع فندق لونا شرم ذو الثلاث نجوم في هضبة أم السيد في شرم الشيخ، ويوفر غرفًا مع شرفة خاصة وإطلالات خلابة على المسبح أو الحديقة، وتشمل المرافق مسبحين خارجيين، وتبلغ سعر الليلة في الفندق نحو 295 جنيهًا في الغرفة المزدوجة.

فنادق الغردقة

فيما تشمل الغردقة العروض الآتية للنزلاء:

فندق «Hurghada Comfort Apartments»

وهي شقة فندقية، توفر مكان إقامة في موقع متميز بالغردقة على بعد مسافة قصيرة من شاطئ أورانج، ويتميز مكان الإقامة بحوض استحمام ساخن، وتبلغ سعر الليلة نحو 250 جنيهًا.

سي ويفز هوستل

ويعد سي ويفز هوستل، بيت شباب يقع بالغردقة، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع المناطق وشاطئ غيسوم على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، وتبلغ سعر الليلة 228 جنيهًا.

فندق «Royal City Hotel»

ويقع هذا الفندق وسط مدينة الغردقة على بعد 3 دقائق سيرًا على الأقدام من الشاطئ، ويقدم غرفًا وأجنحة مطلة على البحر الأحمر، ويحتوي على مطعم إيطالي وخدمة الواي فاي المجّانية في المناطق العامة، وتبلغ سعر الليلة 250 جنيهًا في الغرفة المزدوجة.

فنادق دهب

فيما تشمل فنادق دهب العروض الآتية:

فندق الجوهرة

ويقع هذا الفندق البدوي المُدار عائليًا في وسط دهب، ويوفر غرف مفروشة ببساطة مع خدمة واي فاي مجانية وحمام داخلي، وتشمل المرافق مكتب جولات سياحية ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة، وتبلغ سعر الليلة 300 جنيه في الغرفة المزدوجة.

دييب بلو دايفرز هوستل

وهو بيت شباب يقع في دهب، ويوفر وحدات مفروشة ببساطة، كما تتوفر خدمة الواي فاي في المناطق العامة مجانًا. ويحتوي مكان الإقامة على مركز غطس في أعماق البحار الزرقاء معتمد من طرف PADI مع أعلى مستويات التعليم والاحترافية، وتبلغ سعر الليلة 300 جنيه.