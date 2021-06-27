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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من إنقاذ قطة عالقة أعلى أحد المباني السكنية في عزبة الناموس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد بلاغ من أحد المواطنين بوجود القطة في منطقة مغلقة دون طعام أو شراب منذ عدة أيام.
تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بتلقي بلاغ عن وجود قطة عالقة أعلى صيدلية داخل مبني سكني بعزبة الناموس بدائرة مركز سمنود، منذ عدة أيام، دون تناول طعام أو شراب.
وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، واستخدام السلالم الهيدروليكية في الوصول إلى مكان القطة، حيث تم إنقاذها.
وسادت حالة من الفرحة وسط المواطنين عقب تمكنهم من إنقاذ القطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الحماية المدنية” تنقذ قطة عالقة أعلى مبنى سكني في الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.