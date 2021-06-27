تراند الفن: “الحماية المدنية” تنقذ قطة عالقة أعلى مبنى سكني في الغربية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من إنقاذ قطة عالقة أعلى أحد المباني السكنية في عزبة الناموس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد بلاغ من أحد المواطنين بوجود القطة في منطقة مغلقة دون طعام أو شراب منذ عدة أيام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد بتلقي بلاغ عن وجود قطة عالقة أعلى صيدلية داخل مبني سكني بعزبة الناموس بدائرة مركز سمنود، منذ عدة أيام، دون تناول طعام أو شراب.

وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، واستخدام السلالم الهيدروليكية في الوصول إلى مكان القطة، حيث تم إنقاذها.

وسادت حالة من الفرحة وسط المواطنين عقب تمكنهم من إنقاذ القطة.

إنقاذه قطة عالقة أعلى أحد المباني السكنية بالغربية