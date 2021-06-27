تراند الفن: شكري: معظم القضايا العالقة وشوائب سنوات المقاطعة مع قطر انتهت

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تحدث السفير سامح شكري وزير الخارجية، عن العلاقات المصرية القطرية، وآخر تطوراتها، فذكر أن لجنة المتابعة تعقد اجتماعها الثالث في العاصمة القطرية الدوحة، فمعظم القضايا التي كانت عالقة والشوائب التي كانت عالقة بالعلاقات خلال سنوات المقاطعة جرى الانتهاء منها، وفقًا لمقررات بيان العلا، الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، ويوجد اهتمام على مستوى البلدين لاستئناف العلاقات وعودتها إلى وتيرتها الطبيعية.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن هناك علاقات حميمية تربط بين الشعبين المصري والقطري، وهو ما سيأتي في إطار من العلاقات الودية التي يجب دائما أن تحكم العلاقة بين الدول العربية، ولكن على أسس أيضًا ننتهجها في العلاقات مع كافة الدول، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وعن العلاقات المصرية التركية، ذكر وزير الخارجية، أنها ما زالت في المراحل الاستكشافية، ورصد كل ما يتخذ من إجراءات الدالة على اهتمام تركيا باستعادة العلاقات ومراعاة الحساسيات التي نبديها في هذا الصدد.

ومن ناحية أخرى، ذكر أن مصر سوف تشارك في الاجتماع الذي دعت إليه إيطاليا حول تحالف ضد داعش، «إن شاء الله سوف أكون موجود، وسيتم فيه استعراض لما تم تحقيقه من إنجاز في القضاء على تنظيم داعش باستهدافه وإخراجه من المناطق التي يسيطر عليها، واستمرار التفاعل الدولي لضمان عدم نفاذ هذا التنظيم وإخراجه إلى الشرق الأوسط أو الممارسات في أي منظقة أخرى من العالم».