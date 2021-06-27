فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 51 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
تقدم كريم رمزي مقدم البرامج الرياضية بقنوات “أون تايم سبورتس” باعتذاره على الهواء لنادي الزمالك وجماهيره بعد ما ذكره في برنامجه بعض الأخبار غير الصحيحة فيما يخص بعض اللاعبين في ملف تجديد عقد أحمد سيد “زيزو” والمغربي أشرف بن شرقي.
وأكد كريم رمزي أنه يقدر اسم نادي الزمالك وجماهيره، ولهم الحق في رفض الخطأ الذي بدر منه بناءا على معلومات من مصادر غير رسمية وغير دقيقة.
وأضاف قائلًا: “أعتذر لجماهير نادي الزمالك وإدارة النادي، أنا أكن كل احترام لنادي الزمالك كإحدى القلاع الرياضية الكبيرة، وأؤكد أن ما حدث دون قصد”
وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد فتحت تحقيقا موسعا بسبب شكوى نادي الزمالك تقديرا لنادي الزمالك الكبير وجماهيره العريضة كما قدمت اعتذارا وتوضيحا في وقت سابق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كريم رمزي يعتذر للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.