تراند الفن: كريم رمزي يعتذر للزمالك

تقدم كريم رمزي مقدم البرامج الرياضية بقنوات “أون تايم سبورتس” باعتذاره على الهواء لنادي الزمالك وجماهيره بعد ما ذكره في برنامجه بعض الأخبار غير الصحيحة فيما يخص بعض اللاعبين في ملف تجديد عقد أحمد سيد “زيزو” والمغربي أشرف بن شرقي.

وأكد كريم رمزي أنه يقدر اسم نادي الزمالك وجماهيره، ولهم الحق في رفض الخطأ الذي بدر منه بناءا على معلومات من مصادر غير رسمية وغير دقيقة.

وأضاف قائلًا: “أعتذر لجماهير نادي الزمالك وإدارة النادي، أنا أكن كل احترام لنادي الزمالك كإحدى القلاع الرياضية الكبيرة، وأؤكد أن ما حدث دون قصد”

وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد فتحت تحقيقا موسعا بسبب شكوى نادي الزمالك تقديرا لنادي الزمالك الكبير وجماهيره العريضة كما قدمت اعتذارا وتوضيحا في وقت سابق.