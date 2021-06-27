تراند الفن: علا غانم: أشعر باشتياق لمصر وجمهوري.. ومش هسيب التمثيل بس خدت أجازة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - قالت الفنانة علا غانم، إنها تّشعر باشتياق كبير لمصر وللجمهور المصري، وعندما زارت مصر مؤخرًا كانت ترغب في معرفة هل لا زال جمهورها متعلق بها ويحبونها وهل يريدون رؤيتها مجددًا من عدمه، «كانت المفاجأة بمجرد نزولي لأرض المطار، كل الناس كانت بتقولي وحشتينا إنتي رجعتي؟، وقالوا لي حمدلله على السلامة، وحسيت بالحب وشعرت بالفعل أني وحشت الناس، وأي حد بيبقى مبسوط أكيد لما يلاقي الناس بتحبه كده».

وعن ردود الأفعال على الفيديو الذي بثته بمجرد وصولها لمصر وهي تصفف شعرها، أضافت «غانم»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنها لم تكن تعلم أن الفيديو سيتم بثه سريعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن الكوافير الذي كانت تصفف شعرها عنده قال لها «هبقى أخد الفيديو ده وأبقى أنزله بعدين»، ووافقت على ذلك.

وأوضحت أنها لم تكن تعلم أن الفيديو سيتم انتشاره بكثرة قبل حتى خروجها من الكوافير، ووجدت فيه ردود فعل غير عادية تُعبر عن حبهم لها، كما أنها وجدت أشخاص كثيرين يتواصلون معها من فنانين ومنتجين وزملاء الوسط الفني، «مكنتش عارفة إحساسي إيه، هل كنت مبسوطة ولا خايفة ولا مترددة، ولما دخلت الاستوديو النهاردة تذكرت ذكريات جميلة، شوفت حلاوة الاستوديو وجمالة وقسوة تنفيذ الأعمال».

وكشفت علا غانم أن ابتعادها عن التمثيل كان خطتها منذ الوهلة الأولى، حيث كانت مقررة أن تتفرغ لبناتها فور تخرجهن، «خطتي من اليوم الأول أبعد عن التمثيل بمجرد تخرج البنات مش هسيبه خالص لكن هاخد إجازة بعد تخرجهم لأني كنت أب وأم لبناتي».