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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - لقي شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه علي يد عامل بأحد مقاهي منطقة البيطاش غرب الإسكندرية، وذلك علي أثر مشادة حدثت بينهما مساء أمس السبت، فتعرض الثاني له بسلاح أبيض “مطواه”، ولفظ الشاب أخر أنفاسه قبل نقله إلي المستشفي.
وتلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة الدخيلة بغرب الإسكندرية، بقي بمصرع شاب يُدعى “دامي.م.ا”، وذلك بعد مشادة بينه وبين عامل بكافيتريا “بيانكي فاميلي” بمنطقة البيطاش في حي العجمي بالإسكندرية.
وعلي الفور انتقلت قوات المباحث رفقة الإسعاف، وتم نقل المجني عليه إلي المستشفى إلا أنه لفظ أخر أنفاسه قبل وصوله إليها.
وبالفحص تبين أنه أثناء وجود المجني عليه على المقهى، حدثت مشادات كلامية بينه وبين العامل، فتطورت للتشابك اللفظي، وأخرج الثاني من جيبه سلاح أبيض “مطواه”، وطعن المجني عليه.
وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي مرتكب الواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع شاب على يد عامل بمقهى غرب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.