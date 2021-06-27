تراند الفن: مصرع شاب على يد عامل بمقهى غرب الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - لقي شاب في العقد الثاني من عمره، مصرعه علي يد عامل بأحد مقاهي منطقة البيطاش غرب الإسكندرية، وذلك علي أثر مشادة حدثت بينهما مساء أمس السبت، فتعرض الثاني له بسلاح أبيض “مطواه”، ولفظ الشاب أخر أنفاسه قبل نقله إلي المستشفي.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة الدخيلة بغرب الإسكندرية، بقي بمصرع شاب يُدعى “دامي.م.ا”، وذلك بعد مشادة بينه وبين عامل بكافيتريا “بيانكي فاميلي” بمنطقة البيطاش في حي العجمي بالإسكندرية.

الشاب المجني عليه

وعلي الفور انتقلت قوات المباحث رفقة الإسعاف، وتم نقل المجني عليه إلي المستشفى إلا أنه لفظ أخر أنفاسه قبل وصوله إليها.

وبالفحص تبين أنه أثناء وجود المجني عليه على المقهى، حدثت مشادات كلامية بينه وبين العامل، فتطورت للتشابك اللفظي، وأخرج الثاني من جيبه سلاح أبيض “مطواه”، وطعن المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي مرتكب الواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

