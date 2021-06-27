تراند الفن: عاجل.. «التحالف العربي» يدمر صاروخا أطلقه الحوثيون تجاه «نجران»

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏36 دقيقة مضت الوطن 17 زيارة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه مدينة نجران جنوب السعودية. وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جدد في وقت سابق، رفضه فرض التجربة الإيرانية، في بلاده مهما كلف ذلك من تضحيات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس». وقال هادي، خلال اجتماع ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن الحوثيين الإرهابيين يواصلون التصعيد على اليمنيين خدمة لأجندة إيران ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف الشعب اليمني من تضحيات.

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