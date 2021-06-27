تراند الفن: فتاة الفستان: تلقيت إخطار من جامعة طنطا بحضور التحقيق في الواقعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - قالت الطالبة حبيبة طارق زهران، صاحبة واقعة الفستان، بجامعة طنطا، إنها تلقت اخطارًا من إدارة الجامعة بطلب حضورها التحقيق الخاص في واقعة التنمر عليها وارتدائها فستان ” دون بنطلون” – على حد قولها – ضمن ما تعرضت له على يد مراقبتين، وذلك للإدلاء بشهادتها، وما تعرضت له نصًا.

وأضافت الطالبة حبيبة زهران، بالفرقة الثانية، قسم لغات شرقية بكلية الآداب بجامعة طنطا: أنها سترافق والدها لحضور التحقيق، على ان يكون ذلك عقب انتهاء الامتحان الذي ستخوضه اليوم الأحد، والذي يعد أخر امتحان لها.

وأوضحت الطالبة صاحبة واقعة الفستان، ل ” القاهرة 24″، أنها فوجئت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يتم إحالة الأمر للنيابة العامة، موضحة أنها تفضل الانتظار لحين معرفة كيف تم إحالة الواقعة للنيابة دون التقدم ببلاغ رسمي.

وقرر الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، أمس السبت، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال ما ادلت به الطالبة حبيبة زهران، عبر القنوات الفضائية والمواقع والصحف، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، حيث نالت تأييد واسع وكبير.

ووضعت الطالبة صاحبة واقعة الفستان، بوست على صفحتها الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي على ” فيس بوك” تم تناقلها بصورة كبيرة، وما أثارته مما تعرضت له الثلاثاء الماضي عقب خضوعها احدى امتحانات نهاية العام وذلك على يد بعض مراقبي اللجان.

وذكرت الطالبة، أنعا تعرضت لمضايقات على يد مُراقبتين إحداهما مُنتقبة والأخرى ترتدي خمارا – حسب وصفها- بعد مطالبتها بارتداء بنطلون أسفل الفستان، بالإضافة إلى توجيه سؤال لها عن ديانتها وأنها عادة الفتاة السكندرية.