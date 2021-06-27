تراند الفن: بعد نجاح حفل أكبر قبة في العالم بجدة.. حماقي يواصل تألقه بسهرة صيفية

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - عقب النجاح الكبير الذي حققه المطرب محمد حماقي، داخل أكبر قبة في العالم بمدينة جدة السعودية مساء أمس الأول، والذي نفذت جميع تذاكره قبيل إقامته بيومين، وبمجرد وصوله لمطار القاهرة الدولي، اتجه «حماقي» مباشرة لإحياء سهرة غنائية صيفية ضخمة داخل أحد فنادق التجمع الخامس، أشعل خلالها المزيد من أجواء البهجة والإثارة، بالإضافة إلى رقصات الجمهور المتتالية التي لم تنقطع على مدى قرابة الساعتين.
عاد محمد حماقي إلى القاهرة بصحبة مدير أعماله حمدي بدر، وصعد على خشبة بجوار فرقته الموسيقية، مشيرا إليهم بإشارة القوة لمواصلة الصمود وتحدي إجهاد السفر المتلاحق من القاهرة لجدة، والعودة مرة أخرى من أجل إسعاد الجمهور.
وبمجرد إطلاق «حماقي» شرارة البدء بأغنية «نفسى ابقي جنبه»، تعالت صيحات وهتافات الإعجاب التي كانت بمثابة الدينمو المحرك له وفرقته، لتشتعل آجواء الحفل بوصلات الرقص المتتالية على المزيد من أغاني حماقي المميزة منها «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه».. بالإضافة إلى «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة»..وأغنية «قادرين نعلمها» التي اختتم بها الحفل.
وكان محمد حماقي أحياء مساء أمس الأول، أضخم حفلات المملكة العربية السعودية داخل أكبر قبة في العالم بمدينة جدة.
ومن مفاجآت الحفل أن «حماقي» غنى باللهجة الخليجية، كما أعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.
وما زاد من سعادة «زين» أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لها حيث حضرت الحفل كواحدة من جمهور حماقي لتفاجأ بموقفه معها ودعمه الكامل لها.
وفي نهاية الحفل حرص محمد حماقي على توجيه الشكر لكل جمهور المملكة والأسر الخليجية ومختلف الجاليات العربية من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى حالة من الاشتياق المتبادل بينه وبين أهل السعودية، خاصة مع النجاح الرائع لجميع حفلاته بالسعودية وهو ما شكل له قاعدة جماهيرية كبيرة لدى دول الخليج العربي.
ويترقب جمهور محمد حماقي، إطلاق ألبومه الجديد بموسم صيف 2021 خلال الأيام القليلة القادمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد نجاح حفل أكبر قبة في العالم بجدة.. حماقي يواصل تألقه بسهرة صيفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.