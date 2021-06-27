فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اليوم الأحد الموافق 27-6-2021، أذون خزانة للبيع أجلي 91 و266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 49 مليار جنيه.
قال التقرير ان الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه وأجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه.
ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و273 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 30.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتسعي الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و247 مليار جنيه في يونيو المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم..البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.