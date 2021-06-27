تراند الفن: تضخم الخلايا ومشاكل في القلب.. أضرار تسمم الماء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تسمم الماء، هو حالة ناتجة عن شرب الكثير من الماء، ومن أعراضها عدم توازن الكهارل أو انخفاض تركيز الصوديوم في الدم، والذي يُعرف أيضًا باسم نقص صوديوم الدم، بالإضافة إلى الارتباك والغثيان والقيء والصداع، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية الشائعة للإفراط في الماء.

تضخم الخلايا

بسبب الإفراط في الماء، عندما ينخفض ​​مستوى الصوديوم في الجسم، يدخل الماء إلى الخلايا من خلال عملية التناضح، وينتج عن هذا تورم في الخلايا، مما قد يؤدي إلى مزيد من الأضرار الجسيمة لأنسجة العضلات والدماغ.

يؤثر على الدماغ

قد يؤدي انخفاض الصوديوم في الدم إلى تضخم خلايا الدماغ، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الكلام والارتباك وعدم الاستقرار في المشي.

مشاكل في الكلى

يمكن أن يتسبب الإفراط في الماء أيضًا في تلف الكلى، كما يقلل الماء الزائد من مستويات البلازما في أرجينين فاسوبريسين، مما يساعد على الحفاظ على وظائف الكلى وقد يؤدي إلى تلف الكلى.

مشكلة الكبد

وجد الخبراء أن الإفراط في الماء ليس فقط نتيجة شرب الماء الزائد، ولكن شرب الماء بكميات عالية من الحديد، وقد يسبب مشاكل متعلقة بالكبد.

قصور القلب

قد يؤدي الاستهلاك الزائد للماء أيضًا إلى قصور القلب، كما يسبب الماء الزائد زيادة حجم الدم داخل الجسم، وهذا الدم يمارس ضغطًا غير ضروري على الأوعية الدموية والقلب.