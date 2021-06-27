فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تسمم الماء، هو حالة ناتجة عن شرب الكثير من الماء، ومن أعراضها عدم توازن الكهارل أو انخفاض تركيز الصوديوم في الدم، والذي يُعرف أيضًا باسم نقص صوديوم الدم، بالإضافة إلى الارتباك والغثيان والقيء والصداع، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية الشائعة للإفراط في الماء.
تضخم الخلايا
بسبب الإفراط في الماء، عندما ينخفض مستوى الصوديوم في الجسم، يدخل الماء إلى الخلايا من خلال عملية التناضح، وينتج عن هذا تورم في الخلايا، مما قد يؤدي إلى مزيد من الأضرار الجسيمة لأنسجة العضلات والدماغ.
يؤثر على الدماغ
قد يؤدي انخفاض الصوديوم في الدم إلى تضخم خلايا الدماغ، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الكلام والارتباك وعدم الاستقرار في المشي.
مشاكل في الكلى
يمكن أن يتسبب الإفراط في الماء أيضًا في تلف الكلى، كما يقلل الماء الزائد من مستويات البلازما في أرجينين فاسوبريسين، مما يساعد على الحفاظ على وظائف الكلى وقد يؤدي إلى تلف الكلى.
مشكلة الكبد
وجد الخبراء أن الإفراط في الماء ليس فقط نتيجة شرب الماء الزائد، ولكن شرب الماء بكميات عالية من الحديد، وقد يسبب مشاكل متعلقة بالكبد.
قصور القلب
قد يؤدي الاستهلاك الزائد للماء أيضًا إلى قصور القلب، كما يسبب الماء الزائد زيادة حجم الدم داخل الجسم، وهذا الدم يمارس ضغطًا غير ضروري على الأوعية الدموية والقلب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تضخم الخلايا ومشاكل في القلب.. أضرار تسمم الماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.