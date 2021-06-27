تراند الفن: فرحة عارمة في المنيا بعد فور الأهلي على الترجي والصعود للنهائي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - حقق فريق النادي الأهلي، مساء أمس السبت، فوزا كبيرا على نظيره الترجي التونسي بمباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الأهلي بإستاد السلام بالقاهرة بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، مما أدي إلى رسم البسمة والفرحة علي جماهير الأهلي داخل محافظة المنيا، والاحتفال بالصعود إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، تلك البطولة المحببة للنادي الأهلي وجماهير لحصد النجمة العاشرة في سجل البطولات الحافل.

قال محمد اسامة، أحد مشجعي النادي الأهلي بمحافظة المنيا، أن كان متوقع فوز النادي الأهلي في مباراة الإياب علي الترجي التونسي، خاصتا أن الفريق الأحمر حقق الفوز في الذهاب بملعب رادس في تونس بنتيجة هدف مقابل لاشي، مشيرًا أن موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي كان حكيما في إدارة المباراتين سواء في تونس أو في القاهرة اليوم، ونحن نثق في قدرات لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، والمباراة النهائية سوف تكون صعبة ولها حسابات أخري.

وأضاف أحمد سطوحي لـ “القاهرة 24″، أننا شعرنا بالقلق في بداية المباراة نتيجة لضغط فريق الترجي علي النادي الأهلي وتخوفنا من احراز هدف مبكر في مرمي الشناوي، موضحا أن المبارة سيطر عليها لاعبي النادي الأهلي بعد طرد مدافع الترجي واحتساب ركلة ترجيح لصالح الاهلي، حيث أدار موسيماني المدير الفني للفريق المباراة بذكاء شديد اعطا اللاعبين دفعة كبيرة في الفوز بأكثر من هدف، وإرسال بعض الرسائل للفريق المنافس الذي سيقابل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار أحمد حسني، أن الأهلي فريق بطولات ويمتلك استراتيجية كبيرة في مثل ذلك المباريات الصعبة، نحن في غاية الفرح والسرور بصعود النادي الأهلي إلى نهائي هذه البطولة التي تعد الأكبر في القارة الأفريقية، مؤكدًا ما حدث اليوم في ذلك المباراة هو أدارة جيدة من المديرة الفني للفريق موسيماني بالتعاون مع طاقم الجهاز الفني للأهلي، بجانب مساندة مجلس الإدارة بقيادة النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب الذي اعطي دفعة وقوة عظيمة للاعبين والجهاز الفني بمساندتهم في كل مباراة، والسفر مع الفريق ليعطيهم الدفعة المعنوية وحثهم علي الفوز لاعبي اعتاد عليه فريق القلعة الحمراء الأهلي العظيم.

وكان قد نجح الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، في الصعود إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأكبر في القارة السمراء، للمرة الـ14 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي اليوم.

وانتهت مباراة الأهلي والترجي التونسي، بفوز الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويرصد لكم موقع “القاهرة 24” عدد المرات التي استطاع فيها الأهلي في التأهل نهائي دوري الأبطال، وعدد المرات التي فشل فيها الأحمر في التأهل للدور النهائي:-

الصعود الأول: تأهل الأهلي على حساب فريق إينجو رينجرز النيجيري، بمجموع المباراتين، وذلك في عام 1982.

الصعود الثاني: في عام 1983، تخطى أصحاب الأهلي فريق نانا رد ديفيلز الزامبي، وتأهل إلى الدور النهائي للمرة الثانية على التوالي.

الصعود الثالث: في عام 1987 تأهل الشياطين الحمر على حساب كوتوكو الغانى.

الصعود الرابع: في عام 2001، واجه الأهلي فريق الترجي التونسي، وتأهل إلى النهائي، وتوج باللقب على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

الصعود الخامس: عام 2005 تغلب على غريمه التقليدي فريق الزمالك، وفاز باللقب على حساب النجم الساحلي.

الصعود السادس: عام 2006 فاز الأهلي على فريق اسيك الإيفواري، وتأهل إلى النهائي، وتوج بالبطولة على حساب الصفاقسي التونسي.

الصعود السابع: فى عام 2007 تأهل الأهلي على حساب الاتحاد الليبي، وخسر اللقب في مباراة النهائي أمام النجم الساحلي.

الصعود الثامن: عام 2009 صعد الأهلي إلى النهائي متفوقا على منافسه إنيمبا النيجيري، وتوج باللقب على حساب القطن الكاميروني.

الصعود التاسع: عام 2012 على حساب فريق صن شاين النيجيرى، وتوج باللقب في النهاية على حساب الترجي التونسي.

الصعود العاشر: في عام 2013 واجه الأهلي القطن الكاميرونى، الذى كان ضحية الأحمر، واستحوذ الأهلي على البطولة بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتىس، للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي.

الصعود الحادي عشر: في عام 2017 تأهل الأهلي إلى الدور النهائي، على حساب فريق النجم الساحلي، وخسر اللقب فى النهائي، أمام الوداد البيضاوي المغربي.

الصعود الثاني عشر: عام 2018، حيث كان على حساب فريق وفاق سطيف الجزائري، وخسر الأهلي اللقب أمام الترجي التونسي.

الصعود الثالث عشر: تفوق الأهلي على منافسه فريق الوداد البيضاوي، في عام 2020، وفاز باللقب على غريمه التقليدي الزمالك في النهائي، ليحصد البطولة عقب غياب 7 سنوات عن منصة تتويج هذه البطولة.

الصعود الرابع عشر: في الموسم الحالي بقيادة الجنوب إفريقى بيتىسو موسيماني، على حساب فريق الترجي التونسي، ليتلاقى مع كايزر تشيفز في النهائي، المقرر إقامته يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.