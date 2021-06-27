تراند الفن: عضو فريق أكسفورد: جرعة واحدة لأسترازينيكا تحمي من عدوى دلتا بنسبة 30%

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد المشارك في ابتكار لقاح استرازينيكا، إن هناك دراسة إحصائية حديثة نشرتها وزارة الصحة الإنجليزية عن سلالة دلتا الهندية، لاختبار لقاحي فايزر واسترازينيكا، أوضحت أن نسبة الحماية في منع العدوى بجرعتي استرازينكيا تتجاوز 60%.

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن نسبة الحماية في منع العدوى بنسبة 88% تقريبا في حالة لقاح فايزر، لكن المشكلة أنه بجرعة واحدة الحماية تكون 30% فقط، ما يشجع ذلك الناس لأخذ الجرعتين حتى تحدث حماية بنسبة 60%.

فاعلية اللقاحات ضد سلالة جنوب أفريقيا 40% فقط

وأشار إلى فاعلية لقاحات كورونا من الحماية تنخفض مع سلالة جنوب أفريقيا لتصل لـ 40 أو 50% فقط، لذلك تعكف الشركات ومنها أكسفورد استرازينيكا لعمل لقاح مطور يستهدف هذه السلالة.

ولفت أن تعزيز الجرعة الأولى للقاح استرازينيكا بجرعة ثانية يكون ما بين شهر لـ 6 أشهر، وفي المتوسط 3 أشهر من أخذ الجرعة الأولى، ولا يوجد داع لأخذ جرعة ثالثة، حيث تمتد مناعته على ما يزيد على سنة ونصف السنة.

وأكد أن الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد المشارك في ابتكار لقاح استرازينيكا، إلى أن اللقاح الوحيد، بناء على نتائجه، يحتاج لأخذ جرعة ثالثة هو سينوفارم الصيني، بعد 6 أشهر من الثانية.