تراند الفن: شاهد ..شخص ينقذ نسر من العطش تفاجأ به على طريق عام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏51 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب وهو يقوم بتقديم الماء لنسر ظمآن .

وظهر الشاب خلال الفيديو رفقة مجموعة من الشبان الآخرين وقد تجمعوا على جانب الطريق. ويقوم الشاب بتقديم الماء للنسر الذي يشربه ويظهر وكأنه ظمآن.

وقام الشاب بسكب الماء من قارورة وكان النسر يبدو مرتبكًا، ثم تمكَّن من شرب بعض الماء، وفي النهاية مد منقاره لفوهة الزجاجة؛ ليشرب القليل من الماء.

كما قام الشاب بسكب بعض الماء على رأس النسر.

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