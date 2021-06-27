تراند الفن: توقع وفاته قبل موته وودع زوجته: “أنا هموت”.. قصة إمام مسجد بالفيوم توفي بعد صلاته (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - “الصبروالموت”.. كان عنوانًا لخُطبة صلاة الجمعة الأخيرة، بإحدى مساجد قرية الحميدية الجديدة بمركز الفيوم، الذي ألقاها الشيخ مصطفى كمال علي عُثمان، قبل وفاته، ليحث المصلين على الصبر، كان رجلًا بشوش الوجه، طيب القلب، حَسن الخلق.

أمَّ الشيخ مصطفى كمال، بالمصلين بقرية الحميدية الجديدة، في صلاتي العصر والمغرب، وأقدم على المسجد ليُصلي العشاء، لكن توقف قليلًا، وأخرج هاتفه من جلبابه، وتواصل مع زوجته هاتفيًا، وودعها وأخبرها: “أنا هموت والناس هتصلي عليّ”، ثم انهى مكالمته معها، ودخل المسجد، وأمَّ بالمصلين لأداء صلاة العشاء، وخرّج من المسجد، مُتجهًا إلى أحد كبار القرية، ليخبره بتبرعه ببناء مسجد، ثم سقط أرضًا، وتوفي على إثر ذلك، وشيع الأهالي جنازته السبت، وسط حالة من الحُزن الشديد على فراقه.

الراحل الشيخ مصطفى كمال



الشيخ مصطفى كمال، كان أبًا لثلاثة من الأبناء المتفوقين علميًا، كان يذهب من مقر إقامته بمدينة الفيوم، لقرية الحميدية الجديدة، ليُلقي خطبة صلاة الجمعة، ويُصلي بالأهالي.

وخيّم الحُزن على أهالي قرية الحميدية الجديدة، ومدينة الفيوم، عقب علمهم بوفاة الشيخ مصطفى كمال علي عُثمان، الذي كان يعرف بالأخلاق الطيبة، والعمل الصالح، والمشاركة في العمل الإنساني بشكل مستمر.