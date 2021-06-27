تراند الفن: لا ينصح بعصير البرتقال مع اللبن.. مخاطر مزج الفواكه معًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 04:09 صباحاً - هناك بعض الأشخاص التي تفضل تناول عصائر عبارة عن دمج نوعين من الفواكه معًا، حيث تعطي مذاق مختلف وشهي، ولكن كشفت مختلف الدراسات أن هناك ضررًا قد يصيب جسم الانسان إذا تناول بعض الفواكه مع بعضها، فيمكن أن يصاب باضطرابات في المعدة أو قد يصل الأمر إلى التسمم.

بعض الفواكه التي ينصح بتجنب تناولها معًا:

لا يجب دمج الزر والبرتقال معًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة وبعض الاضطرابات الأخرى في الجهاز الهضمي، كما أنها يمكن أن تسبب تليف الكبد لبعض الحالات.

لا يفضل مزج البابايا مع الليمون، لأن تلك الدمج قد يؤدي إلى نقص الهيموجلوبين في جسم الاطفال، كما أنه قد يسبب الإصابة بفقر الدم (الأنيميا).

يعد تناول عصير البرتقال مع اللبن من أسباب الإصابة بعسر الهضم وبعض مشاكل المعدة مثل الإسهال.

لا ينصح بتناول عصير فاكهة الموز مع الجوافة، لأن ذلك يسبب الشعور بالغثيان ومن ثم القيء، إضافة إلى الإصابة بالصداع المستمر.