فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - تنظر اليوم الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 5 متهمين من بينهم 4 محبوسين بـ “خلية كتائب الفرقان”، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.
وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى “عضو التنظيم” محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم “محبوس”، محمد أحمد “عضو التنظيم” هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق “محبوس”.
وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى ذ8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل “عشماوى” عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.
ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق “محبوس”، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. استكمال فض الاحراز في محاكمة 5 متهمين بـ “خلية كتائب الفرقان” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.