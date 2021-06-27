تراند الفن: اليوم.. قمة مصرية أردنية عراقية لبحث التعاون الاقتصادي في بغداد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، في القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية، في العاصمة العراقية بغداد، لبحث زيادة التعاون الإقتصادي بين الدول الثلاثية.

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، القمة ثلاثية بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في رابع قمة تجمع البلدان الثلاثة خلال 3 أعوام.

وتأتي هذه القمة بعد أن تأجلت مرتين، الأولى في مارس الماضي على خلفية سقوط عشرات الضحايا والجرحى في حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، بينما تأجلت المرة الثانية في أبريل على خلفية الظروف الأمنية في الأردن.

وكان زعماء مصر والعراق والأردن اجتمعوا بالقاهرة في أول قمة مشتركة، عام 2019، عندما استضاف السيسي العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي، في حين انطلقت الجولة الثانية في مارس 2020 بنيويورك، والثالثة في سبتمبر من ذات العام بالعاصمة الأردنية، عمّان، بحضور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.